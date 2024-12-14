الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي "بريت ماكجورك" منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.