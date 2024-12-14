محافظ بني سويف يتابع مستجدات الحريق "المحدود" بمسجد الرحمن بدلاص

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تطورات الحريق المحدود الذي نشب " أمس الجمعة الساعة 2 ظهرا" بمسجد الرحمن بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر ، والذي قد وجه "فور تلقيه " أمس" بلاغاً من غرفة عمليات المحافظة"رئيس المدينة والأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع تداعيات الحريق، لضمان سلامة المواطنين وإعادة تأهيل المسجد لاستقبال المصلين.

ومن جانبه أفاد الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل وزارة الأوقاف، أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع عدد من المصلين من السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي أجزاء المسجد، دون وقوع أي خسائر، موضحا أن الخسائر اقتصرت على تلف جزء من مكتبة المسجد وبعض المفروشات، مشيراً إلى أنه تم إغلاق المسجد بشكل مؤقت لحين إجراء مراجعة شاملة للتوصيلات الكهربائية وصيانة الأجزاء المتأثرة بالحريق.

وأكد وكيل الوزارة أن المحافظ كان على تواصل مستمر معه ومع المسؤولين منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث، حيث وجه بسرعة التعامل مع الموقف وإزالة أي آثار للحريق، مشيداً بتكاتف الأجهزة التنفيذية والأهالي في احتواء الموقف.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة في أقرب وقت، مع إعادة طلاء الأجزاء المتضررة، لضمان إعادة افتتاح المسجد أمام المصلين في أسرع وقت، موجها بضرورة تكثيف الجهود لمراجعة كافة دور العبادة بالمحافظة، للتأكد من سلامة شبكات الكهرباء ووسائل الأمان بها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.