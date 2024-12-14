إزالة 55 حالة تعد على أراضي الدولة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف: إزالة 55 حالة "بعد مرور أسبوع" على بدء المرحلة الثالثة من حملات الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 55 حالة بواقع ( 9حالات تعد بالبناء المخالف على 1270متر أملاك دولة+ 46 حالة على مساحة 2.2 فدان أرض زراعية )،بعد مرور أسبوع على بدء حملات المرحلة الثالثة" _ تحديدا في الفترة من السبت 7 إلى الخميس 13 ديسمبر الجاري_ وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 24 لإزالة التعديات_والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل _كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208حالة،وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهر الماضي، وشهدت إزالة 230 حالة،وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.