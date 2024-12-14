عملية استغرقت 11 ساعة.. نجاح زراعة يد مبتورة لشاب بالقصر العيني

قال الدكتور أحمد ماهر عبدالمنعم، مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ بالقصر العيني، إن استقبال الطوارئ في مستشفى القصر العيني تعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال الحالات كافة من جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه أجرى عملية زراعة يد مبتورة بالكامل لشاب يبلغ نحو 20 عامًا.

وأضاف «عبد المنعم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الشاب تعرض للمشاجرة، وبُترت يداه بالكامل من منطقة الرسغ، موضحًا أن الشاب وصل إلى المستشفى بعد مرور ساعة ونصف من الحادث.

وتابع: «وفي أقل من ساعة، تم نقل المريض لغرفة العمليات لبدء العملية التي استغرقت أكثر من 11 ساعة، في تكاتف وتناغم بين أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية أو العظام».

ولفت إلى أن هناك الكثير التحديات تواجه الاستقبال في حالات الحوادث تتمثل في وجود الكوادر الطبية في كل التخصصات على مدار الـ24 ساعة، مواصلًا: «هناك توجيهات من رئيس الجامعة تشير إلى أنه لا بد من تواجد الأطقم الطبية على مدار اليوم، فضلا عن أن تواجد مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في كل التخصصات».