المشدد 7 سنوات لعاطلين في سرقة عامل وحيازة سلاح ناري بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين، ف.ا عاطل ، م .ن عاطل، بسرقة المجني عليه ج. ط عامل حال سيره بالطريق العام، بأن استوقفا مشهرين في وجهه سلاحين ناريين بندقية خرطوش، فرد خرطوش، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطلين في سرقة عامل بالإكراه وتبين وجود معلومات جنائية لهما، واعترفا بسرقة المواطنين بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش في تهديد المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.