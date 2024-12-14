ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لعاطلين في سرقة عامل وحيازة سلاح ناري بالزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة  شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء.
كشف أمر الإحالة قيام المتهمين، ف.ا عاطل ، م .ن عاطل، بسرقة المجني عليه ج. ط عامل حال سيره بالطريق العام، بأن استوقفا مشهرين في وجهه سلاحين ناريين بندقية خرطوش، فرد خرطوش، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطلين في سرقة عامل بالإكراه وتبين وجود معلومات جنائية لهما، واعترفا بسرقة المواطنين بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش في تهديد المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشدد 7 سنوات القبض على عاطلين بالزاوية الحمراء امن القاهرة أمر الإحالة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية بالسجن المشدد