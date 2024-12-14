للأسبوع الثالث.. Wicked يواصل صدارة شباك التذاكر الأمريكي

يواصل فيلم الفانتازيا “Wicked” للنجمة سينثيا إريفو، تصدر شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 472 مليون دولار، جمع منها 336.5 مليونا في الصالات الأمريكية و135.5 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 150 مليون دولار تقريبا، وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

وحل في المركز الثاني في ترتيب شباك التذاكر الأمريكي فيلم الرسوم المتحركة “Moana 2” والذي بلغت إيراداته عالميا 610.8 مليون دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والدراما التاريخية “Gladiator II” بإجمالي إيرادات بلغت 378.2 مليون دولار عالميا.

يتبع الفيلم قصة صداقة غير متوقعة بين إلفابا وغليندا، وهما ساحرتان متصادمتان في أرض أوز السحرية، تم تصوير إلفابا بشكل خاطئ على أنها ساحرة شريرة وهي تسعى إلى فضح الساحر المحتال والفاسد الذي يحكم الأرض.