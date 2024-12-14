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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مسؤول كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

الكيان التعليمي الوهمي
الكيان التعليمي الوهمي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط  المدير المسؤول وعثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات بدون بيانات - أغلفة دعائية باسم الكيان – دفاتر إيصال تحصيل نقدية – كتب تعليمية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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