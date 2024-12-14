أعمال فارس الجمال فاسيلي بولينوف بقاعة زياد بكير بالأوبرا

تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة معرض "الرحلة إلى الشرق" للفنان الراحل فاسيلى بولينوف ( 1844 - 1927 ) والذى يفتتح فى السابعة مساء الأحد 15 ديسمبر بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية .

يستمرحتى الأحد 22 ديسمبر ويضم أعمال بولينوف التى إستلهمها خلال رحلته الى الشرق ( مصر ، فلسطين ، سوريا ) وتصور حياة المسيح وتتميز بتباين الضوء والألوان المبهجة وذلك فى قسمين الأول لعدد من الأعمال التى تم إبداعها خلال رحلتة الأولى (۱۸۸۱ - ۱۸۸۲) والثاني يشمل أعمال تشكيلية وجرافيك ابدعها خلال رحلته الثانية (۱۸۹۹) إلى جانب مجموعة من الصور الفوتوغرافية.

الجدير بالذكر أن فاسيلى بولينوف إمتلك العديد من المواهب فهو فنان مسرحى، مهندس معماری، ملحن و معلم ، أطلق عليه معاصروه لقب "فارس الجمال" ، مثلت لوحاته نقاط تحول في تطوير رسم المناظر الطبيعية الروسية حيث كان من أوائل المصورين الذين تركوا القانون الأكاديمى وأبتكروا نطاقات جديدة فى هذا المجال .