طلب إحاطة لعدم حصول 13 ألف شاب بكفر الشيخ على وحدات الإسكان الاجتماعي

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، من الحكومة الاهتمام بتخصيص عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب على نطاق محافظة كفر الشيخ خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية وعدم وجود قدرة مالية لدى الشباب المقبل على الزواج على شراء وحدات سكنية.

وقال شمس الدين فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية: إن شباب محافظة كفر الشيخ بجميع المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى نطاق المحافظة يعاني أشد المعاناة في الحصول على وحدات سكنية نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة جنونية ولا توجد أي قدرة لدى شباب كفر الشيخ على شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، مطالبًا من الحكومة الإسراع في تشييد عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى المحافظة لتوفير السكن بأسعار مناسبة ومخفضة ومدعمة للشباب.

وكشف النائب السيد شمس الدين عن وجود 13 ألف شاب من شباب محافظة كفر الشيخ قاموا بحجز وحدات داخل مشروع الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 وحتى الآن لم يحظوا بتخصيص وحدات لهم، مطالبًا من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.