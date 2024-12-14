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السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس لتوعيتهم بمخاطر المخدرات

وزارة الداخلية تواصل
وزارة الداخلية تواصل توعية المجتمع بمخاطر المخدرات
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 واصلت وزارة الداخلية عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية بمخاطر المواد المخدرة  .
  
في نفس السياق  واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع عدد من طلاب المدارس ، والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية وطرق الوقاية منها ، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.

 وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوعية بمخاطر المواد المخدرة وزارة الداخلية طلبة المدارس والجامعات المخدرات والأسلحة