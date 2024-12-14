بالصور.. رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفدًا صينيًا لبحث سبل التعاون

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من متحف التراث الثقافي غير المادي بالصين (China Intangible Cultural Heritage Museum)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والصين.

زيارة الوفد الصيني

ضم الوفد كلاً من السيد Wang Hui، نائب مدير المتحف، والسيد Yu Hu، مدير إدارة الخدمات اللوجستية والأمن، والسيد Li Bo، نائب مدير المكتب العام بالمتحف؛ وحضر اللقاء الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة الأقصر، والدكتور محمد محمود، نائب مدير المكتب.

زيارة الوفد الصيني تستهدف بحث تبادل الخبرات في مجالات التوثيق

جاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون بين جامعة الأقصر ومتحف التراث الثقافي غير المادي بالصين، حيث ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها تبادل الخبرات في مجالات التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، التعاون الأكاديمي والثقافي، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للطلاب والباحثين.

كما استعرض الاجتماع إمكانية التعاون في توثيق التراث غير المادي رقميًا وتنظيم معارض مشتركة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

وقد أعربت رئيس الجامعة عن ترحيبها بالوفد الزائر، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الدولية بما يساهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة وتطوير العلاقات الأكاديمية والثقافية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية - الصينية، ودعم التعاون الثقافي والعلمي بين المؤسسات التعليمية والثقافية في البلدين.

يشار إلى أن الوفد الصيني قام بزيارة متحف الأقصر ومعبد الأقصر ضمن برنامج زيارتهم لمدينة الأقصر.

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