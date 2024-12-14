ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفدًا صينيًا لبحث سبل التعاون

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من متحف التراث الثقافي غير المادي بالصين (China Intangible Cultural Heritage Museum)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والصين.

زيارة الوفد الصيني

ضم الوفد كلاً من السيد Wang Hui، نائب مدير المتحف، والسيد Yu Hu، مدير إدارة الخدمات اللوجستية والأمن، والسيد Li Bo، نائب مدير المكتب العام بالمتحف؛ وحضر اللقاء الدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة الأقصر، والدكتور محمد محمود، نائب مدير المكتب.

زيارة الوفد الصيني تستهدف بحث تبادل الخبرات في مجالات التوثيق

جاءت الزيارة بهدف بحث سبل التعاون بين جامعة الأقصر ومتحف التراث الثقافي غير المادي بالصين، حيث ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها تبادل الخبرات في مجالات التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، التعاون الأكاديمي والثقافي، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للطلاب والباحثين. 

كما استعرض الاجتماع إمكانية التعاون في توثيق التراث غير المادي رقميًا وتنظيم معارض مشتركة تعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

وقد أعربت رئيس الجامعة عن ترحيبها بالوفد الزائر، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الدولية بما يساهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة وتطوير العلاقات الأكاديمية والثقافية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية - الصينية، ودعم التعاون الثقافي والعلمي بين المؤسسات التعليمية والثقافية في البلدين.

يشار إلى أن الوفد الصيني قام  بزيارة متحف الأقصر ومعبد الأقصر ضمن برنامج زيارتهم لمدينة الأقصر.

زيارة الوفد (1)
زيارة الوفد (1)
زيارة الوفد (6)
زيارة الوفد (6)
زيارة الوفد (4)
زيارة الوفد (4)
زيارة الوفد (3)
زيارة الوفد (3)
زيارة الوفد (5)
زيارة الوفد (5)
زيارة الوفد (2)
زيارة الوفد (2)
الدكتورة صابرين عبدالجليل متحف التراث الثقافي غير المادي بالصين الصين جامعة الاقصر التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والصين