الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي: تمرير مقترح عزل الرئيس انتصار للشعب والديمقراطية

رحب الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم /السبت/، بتمرير مقترح عزل الرئيس يون سيوك-يول، في جلسة برلمانية عامة بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية، ووصفه بأنه انتصار للشعب والديمقراطية.

وأدلى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان-ديه بهذه التصريحات أثناء لقائه مع الصحفيين في أعقاب تمرير المقترح، معبرا عن تقديره لكل أولئك الذين دعموا عزل "يون"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وقال بارك: "لقد حققنا انتصارا تاريخيا للديمقراطية بفضل كل من تجمعوا أمام الجمعية الوطنية وهتفوا من أجل الدفاع عن الدستور والديمقراطية".

وأضاف أن عملية عزل "يون" ليست سوى الخطوة الأولى نحو حل عواقب إعلان "يون" الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، متعهدا بمواصلة الضغط لإجراء تحقيق شامل مع "يون" غيره من المتواطئين في التمرد، وفرض معاقبتهم، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي سيبذل كل ما في وسعه لسرعة تعيين مستشار تحقيق خاص للتحقيق مع "يون".

وصوتت الجمعية الكورية الجنوبية لصالح مقترح عزل "يون" في جلسة برلمانية عامة، حيث تم تمريره بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت، وكانت هناك 8 أصوات باطلة.