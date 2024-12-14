أحمد راتب.. محطات الرحلة الفنية بين إبداع الكوميديا وإتقان التراجيديا

تحل اليوم الموافق ١٤ ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان أحمد راتب، والذي قدم مشوار فني كبير ومسيرة حافلة بالأعمال الهامة، بين أضلاع الفن الثلاث سينما ومسرح وتلفزيون.

البداية

بدأ الفنان أحمد راتب عشقه للفن من سن صغير، حيث شارك بالمسرح المدرسي، وتوالت الأعمال حتى حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم جاءت الانطلاقة بالتلفزيون، ثم المسرح والسينما.

البداية مع الكوميديا

بدأ الفنان أحمد راتب مرحلة الإنطلاق الفني، بالأعمال الكوميدية في السينما والمسرح، وحقق نجاحاً كبيراً، بسبب خفة ظله الكبيرة، وكان بمجرد أن يظهر على خشبة المسرح، يتأكد الجمهور أن هناك الكثير من الكوميديا لفنان أجاد أدواتها.

مشهد للفنان أحمد راتب

تحول البوصلة الفنية للتراجيديا

استطاع الفنان أحمد راتب أن يحقق المعادلة المستحيلة، ويخلق لنفسه نهج مغاير، بعيداً عن الكوميديا، ليبدع في تقديم أدوار التراجيديا، بل وتخطي ذلك وقدم أيضاً أدوار الشر، ليحقق تاريخ فني بطعم مختلف.

مشهد للفنان أحمد راتب

عادل إمام يرشح أحمد راتب للأوسكار

في لقاء للفنان أحمد راتب في برنامج "ساعة صفا"، شارك الزعيم عادل إمام بمداخلة بفيديو مصور، ليبعث برسائل لزميله الفنان أحمد راتب.

مشهد للفنان أحمد راتب

فاجئ عادل إمام الجمهور بترشيح الفنان أحمد راتب للأوسكار، وذلك في مشهد أمام الزعيم في فيلم "الإرهاب والكباب"، حيث جسد راتب رجل ماسح للأحذية هرباً من العدالة، بعد أن قص حكايته بإبداع فني لخصه الزعيم بإستحقاق الاوسكار.

شارك الفنان أحمد راتب مع الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "الإرهابي، الإرهاب والكباب، المنسي، واحده بواحده، التجربة الدنماركية، جزيرة الشيطان".



أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان أحمد راتب مسيرة فنية حافله بالأعمال، بين السينما والدراما والمسرح، وأبرز تلك الأعمال فيلم "يارب ولد، التخشيبة، واحده بواحده، اللعب مع الكبار، طيور الظلام، المنسي، الإرهاب والكباب، جزيرة الشيطان، ليل وخونة، عمارة يعقوبيان، واحد من الناس"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل "المال والبنون، البشاير، ناس وناس، عابر سبيل، بوابة الحلواني، الشارد، أولاد الغالي، سكة الهلالي، استاذ ورئيس قسمؤ ذهاب وعودة"، وفي المسرح شارك "جحا يحكم المدينة، بشويش، أصل وخمسه، سك على بناتك، اعقل يا دكتور، كوكب ميكي".