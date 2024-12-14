مصرع سائق وإصابة مرافقه صدمهما قطار بضاعة أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بالبحيرة

لقى سائق مصرعه وأصيب مرافقه، اليوم السبت، صدمهما قطار البضاعة أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور السيارات بناحية قرية عبد المجيد صالح بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بإصطدام أحد القطارات بسيارة بناحية قرية عبد المجيد صالح بدائرة مركز الدلنجات ووجود متوفى ومصاب.



إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين من المعاينة أثناء عبور السيارة رقم ب ل ر 2836، ربع نقل قيادة عبد اللطيف رمضان العمورى، (53 عامًا)، سائق ومقيم قرية البستان لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور إصطدم به جرار القطار رقم 3147 المتجه من القبارى الإسكندرية إلى الجيزة .

مما أدى لوفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه " مدحت السيد حميده، (38 عامًا)، عامل ومقيم قرية ميت غمر دائرة مركز الدلنجات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل جثمان المتوفى والمصاب مستشفى الدلنجات.

كما أسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها، وإستأنف القطار سيره دون حدوث توقف فى خط البضائع، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.