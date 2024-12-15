الأهلى يناقش عروض رعاية الفريق فى مونديال الأندية 2025

تلقت شركة الكرة بالنادي الأهلي عددًا من العروض لرعاية فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل بمشاركة تاريخية للمارد الأحمر في أول نسخة بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، بالإضافة إلى بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتنسيق مع شركة الأهلي لكرة القدم لإبرام عقود رعاية تاريخية للفريق للمشاركة في مونديال الأندية وسط حالة من الترقب خاصة أن قيمة عقود الرعاية ستحسم مصير الصفقات السوبر التي سيتعاقد معها الأهلي لتدعيم الصفوف في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن أن شركة الكرة حددت 500 مليون جنيه كحد أدنى لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية في ظل رغبة النادي في تسويق الفريق جيدا، ووسط رغبة كبيرة لدى عدد من الشركات المحلية والعالمية للحصول على حقوق رعاية الشياطين الحمر في المونديال.

وأضاف المصدر، أن شركة الكرة تلقت خلال الفترة الأخيرة بعض العروض للتفاوض من أجل الحصول على حق رعاية النادي الأهلي، ولكن إدارة النادي وشركة الكرة تدرس جميع العروض في الوقت الحالي وتنتظر وصول عروض أخرى بمبالغ أكبر.

وشدد المصدر على أن الأهلي تلقى عروضًا تتراوح قيمتها ما بين 200 إلى 300 مليون جنيه، لرعاية الفريق وقميصه، والقميص الخاص بالتدريبات في النسخة المقبلة لكأس العالم، إلا أن إدارة المارد الأحمر ترغب في وصول العرض لـ500 مليون جنيه كحد أدنى.

وشدد المصدر على أن قيمة عقد رعاية الفريق في مونديال الأندية المقبل ستحدد بشكل كبير حجم الصفقات التي سيتعاقد معها النادي لتدعيم الصفوف في المونديال، خاصة أن إدارة الأهلي تبحث عن مشاركة تاريخية بالتأهل إلى الدور الثاني والمنافسة على مركز متقدم وسط كبار قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية.