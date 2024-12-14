حملات أمنية لاستهداف تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط و أسوان و دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 45 قضية سلاح نارى وذخائر "بدون ترخيص" .. عبارة عن

(9 بنادق آلية - 16 بندقية خرطوش– 24 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (45 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية").



ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (10,210 كيلو جرام لمخدر الحشيش–3,600 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1,100كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة ( 17 متهم"لـ 6 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ 311 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر "البودر، الشابو ، الهيروين").. بحوزة (10 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط (6) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (3 بنادق آلية - طبنجة – 2 فرد محلى – 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)

تنفيذ (606) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 9,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين لـ" 6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

