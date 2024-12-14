القاهرة الإخبارية: إسرائيل دمرت 85% من قدرات الجيش السورى

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، عن تفاصيل الغارات والهجمات الجوية الإسرائيلية المكثفة على سوريا، ووصفتها بأنها غير مسبوقة.

وقالت دانا خلال تقريرها على الهواء إن إسرائيل تدعي أن الأسلحة التي كانت تصل إلى حزب الله عبر الأراضي السورية من إيران، وأن هذه المزاعم كانت المبرر لاستهداف مستودعات الأسلحة ومخازنها، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث التي تستخدم في صناعة الأسلحة.

وأوضحت أن الأهداف الاستراتيجية التي استهدفتها إسرائيل في سوريا تشمل صواريخ أرض-أرض، أرض-جو، بحر-بحر، بالإضافة إلى صواريخ بعيدة المدى وثقيلة، إلى جانب العديد من مراكز الأبحاث التي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيميائية، وفقًا للرواية الإسرائيلية.

وأضافت أن الصحف الإسرائيلية أكدت أن الهجمات دمرت أكثر من 85% من القدرات العسكرية للجيش السوري، بما في ذلك بطاريات الدفاع وأنظمة البطاريات. كما استهدفت البحرية الإسرائيلية أكثر من 15 سفينة وقطعة بحرية على السواحل الشمالية، جوًا وبرًا وبحرًا.