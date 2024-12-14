تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1164 شاحنة و540 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 616 شاحنة و515 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34500 طن بضائع، 548 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وAlcudia Express، بينما تغادر السفينة TONG YUN على متنها 24000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، أمل، والرياض، وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، وAlcudia Express.

كما تم تداول 4100 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور، وآيلة، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة الحرية 2 على متنها 450 سيارة بوزن 900 طن قادمة من السعودية، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1875 راكب بموانيها.