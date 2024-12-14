مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار سقف مقهى بالإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية بلاغ يفيد بوقوع حادث إنهيار سقف على مقهي أسفل عقار مما تسبب في مصرع ثلاث أشخاص وإصابة آخرين بمكان الحادث.

وفي التفاصيل تفاجئ الجالسين في إحدى المقاهي بمنطقة المنشية حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، انهيار ارضية إحدى الغرف الخاصة بالعقار المكون من طابق أرضي ودور علوي ومقهي ومحلات تجارية، وتسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور توجهت قوة من رجال الشرطة بالإسكندرية، لمعاينة مكان الحادث والوقوف على أسباب الانهيار ونقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى بيد جهات التحقيق، بينما نقل المصابين إلى مستشفى رأس التين لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات الاجرى المختصة ببدء التحقيقات في الواقعة، والوقوف على أسبابها.

وتسبب إنهيار سقف المقهى بداخل عقار بشارع وكالة الليمون بالمنشية، بحى الجمرك، بإصابة كلاً من محمد عبده عز الدين 51 سنة، وتشخيصه اشتباه في ارتجاج بالمخ، وكسر بالحوض، وسحاجات، بينما أصيب باسم القاسم حسن سلمان 38 سنة باشتباه ارتجاج بالمخ، واشتباه نزيف بالبطن، وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين بالقرب من مكان الحادث.

بينما أصيب محمد حسن عبد الحليم 38 سنة بآلام في كلاً من الساق اليسرى والظهر، وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى جمال حمادة.

وتوفي على الفور إثر سقوط سقف المقهى كلاً من عاطف عبد العظيم محمد، 61 سنة، و إبراهيم علام عبد الرحيم 34 سنة، و مؤمن محمد محمد 31 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة.