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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

روبوتات كبار السن.. تقنيات حديثة من الذكاء الاصطناعي لرعاية المسنين واحتضانهم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة روبوتات للذكاء الاصطناعي، عن اختراع روبوت حديث يساعد الأسرة في رعاية كبار السن، وتقديم الدعم لهم من خلال إحضار متعلقاتهم الشخصية و أدويتهم وإعداد وجبات الطعام، بجانب مساعدتهم في ارتداء ملابسهم.

ويتميز رأس روبوت Rebody بوجود شاشة كالمرأة يظهر وجهك عليها، والتي تمنح كبار السن بعض الراحة والهدوء ، بخلاف أغلب الروبوتات التي تراها مع أجزائها المعدنية الكاملة المعروضة.

وتكمن الفكرة وراء Rebody في خدمة أفراد الأسرة الأكبر سنا بالاحتفاظ بحريتهم في منازلهم مع تقديم الدعم عندما يطلبون ذلك، وتتميز هذه التقنية بجلد ناعم ومرن يتيح التحرك بأمان، وحتى احتضان المرضى.

ويمكن للممرضات والأطباء استعمال هذه التقنية للتأكد من أحوال المرضى دون الحاجة إلى التواجد الشخصي ، وعندما لا يكون الروبوت قيد التشغيل ، فإنه يستطيع اكتشاف العلامات الحيوية وطلبات المساعدة، مما يؤدي إلى إرسال تنبيه إلى مقدمي الرعاية وحتى خدمات الطوارئ إذا تطلب الأمر.

لقد قامت شركة Devanter بأبحاث لتطويرالفكرة لمدة عشر سنوات تقريبا، لتستطيع الأجهزة وأنظمة التحكم المحدثة الأن للمشغلين بلقيام بمهام دقيقة باستخدام اليدين في بيئات منزلية حقيقية .

ويستخدم الشخص الذي يتحكم في الروبوت على الطرف الآخر مجموعة الواقع الافتراضي التي تتيح له بالرؤية والتحرك، ويمكنه حتى الشعور بالبيئة المحيطة به من خلال ردود الفعل اللمسية.

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