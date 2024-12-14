خبير سياسات دولية: إسرائيل اختارت الدم كوسيلة لبقائها

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن إسرائيل تقتل بدم بارد ودون مبرر ولم تعطِ نفسها فرصة العيش بجانب الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الرقم اقترب تمامًا من 45 ألف شهيد وأكثر من 106 آلاف مصاب بقطاع غزة.

وأضاف سنجر، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل اختارت الدم كوسيلة لبقائها، حيث إن خطة الجنرالات المتقاعدين من دولة الاحتلال تشمل تفريغ شمال غزة، وتقسيم غزة إلى قسمين، وبالتالي واضح جدًا طبيعة القصف والقتل بالقطاع في الشمال والوسط.

وأوضح خبير السياسات الدولية أن الجهود المصرية مستمرة وثابتة في إدخال المساعدات، والدعوة لحل الدولتين ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يرغب في وقف إطلاق النار، متابعًا: "نتنياهو في المحكمة يحاكم بتهم الفساد، ويتفاخر بأنه يخوض حروب في 7 جبهات".