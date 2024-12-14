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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» تطلق برنامجا تدريبيا لقيادات الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق البرنامج التدريبي «المهارات القيادية المتقدمة لمساعدي الوزير ورؤساء القطاعات بالوزارة»، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تطوير المهارات الإدارية والقيادية للمسؤولين والقيادات وإطلاعهم على آخر المستجدات في العلوم الإدارية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يتمركز حول عدة محاور، أهمها المهارات القيادية والمؤسسية، وتضمن محاضرات عن القيادة الفعالة والإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير، وإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الصحي، بالإضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وآثره على القطاع الصحي وإدارة البيانات الضخمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحاضرات تناولت إدارة الموارد البشرية، وكيفية إدارة المواهب والتدريب والتغيير، وكذلك تعزيز مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والتوعية العامة، لافتاً إلى أن البرنامج شمل أيضاً المهارات الشخصية والوظيفية، مثل المهارات المتقدمة للتحدث أمام الجمهور، والبروتوكولات والمراسم.

من جانبها، أشارت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج التدريبي للقيادات يأتي في إطار بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، انطلاقاً من دور الوزارة في العمل على رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير المنظومة الصحية من خلال النهوض بمستوى الكوادر البشرية في القيادة والإدارة والعمل على تطوير المهارات اللازمة لكل وظيفة، لتحقيق متطلبات التنمية والإسهام في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

بدورها، قالت الدكتور أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنسيق مواعيد البرنامج التدريبي ليتناسب مع جدول أعمال المشاركين من القيادات، حرصاً على تحقيق المستهدف من نسب الحضور الفعلي والمشاركة في البرنامج، حيث أن اجتياز البرنامج يتطلب أن تصل نسبة الحضور إلى 80% بواقع يوم تدريبي أسبوعياً، مضيفة أن البرنامج يتضمن أنشطة تفاعلية بين المشاركين وتبادل الآراء والخبرات.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب الذكاء الاصطناعي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان القطاع الصحي انطلاق البرنامج التدريبي تحول الرقمي خدمات الرعاية الصحية