تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الفيوم تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المُشار إليهما وبحوزتهما (445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ ( 2,225 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.