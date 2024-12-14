حالة الطقس اليوم السبت 14-12-2024 في محافظة البحيرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، في محافظة البحيرة، حيث يسود طقس مائل للبرودة غائم جزئيًا نهارًا، وبارد ليلاً وفي الصباح، مع احتمالية تشكل الشبورة التي قد تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم السبت في محافظة البحيرة

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، من المتوقع أن يشهد سكان المحافظة اليوم طقسًا معتدل الحرارة غائمًا جزئيًا نهارًا، بينما سيكون الطقس باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط من 1.50 متر إلى 2.50 متر، مع سرعة رياح تصل إلى حوالي 28 كيلو مترًا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة، من المحتمل أن تسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة المحافظة، حوالي 19 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى حوالي 12 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً في شمال الصعيد، ومائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الليل وفي الصباح، يتوقع أن يكون الجو باردًا على معظم المناطق، مع درجات حرارة شديدة البرودة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وكما من المتوقع انتشار الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة في وسط سيناء.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس نتيجة لسرعة الرياح التي قد تصل إلى 50-65 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط في الرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.