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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم ندوة لطلبة مدرسة القومية الابتدائية

ندوة الهيئة الإقليمية
ندوة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بتنظيم فعاليات لرفع الوعى الأثري والسياحي لدى طلبة المدارس ، وذلك لتعزيز الإنتماء والشعور بالهوية الثقافية والتعريف بالحضارة المصرية العريقة وتعميق وعى الطلبة بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة أجدادهم و  تراثهم وآثارهم .

من جانبها اشارت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للأثار المصرية بالمحافظة  وإدارة الوعى الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا  بالإشتراك مع مديرية التربية والتعليم لتنظيم ندوة لطلبة مدرسة القومية الإبتدائية بمدينة الزقازيق ، عن تاريخ محافظة الشرقية ، والأهمية الدينية والثقافية والتاريخية وأهم أعلام ومشاهير المحافظة .

بدأت الندوة بعرض الأهمية التاريخية لمحافظة الشرقية  في عصر الفراعنة ،حيث كانت تل بسطا عاصمة لمصر في عهد الأسرة (22) ، ومنطقة صان الحجر التي كانت عاصمة لمصر في عهد الأسرتين (21 ،23) باسم تانيس وهي غنية بالآثار الفرعونية اليونانيه والرومانيه ، كما حظيت الشرقية بزيارة العائلة المقدسة لها وأستقرت فترة في المنطقة الأثرية بتل بسطا ، وذلك بحضور 50 طالب من طلبة المدرسة .

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