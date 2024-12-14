انتشال جثماني شهيدين بمنطقة خربة العدس جنوب قطاع غزة

انتشل الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم السبت، جثماني شهيدين بمنطقة خربة العدس شمال شرقي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أقادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم، في استمرار قصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة، وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد أربعة أفراد من عائلة سعد الله جراء قصف منزلهم في منطقة جباليا النزلة، كما أصيب شخصان آخران جراء غارة للاحتلال على منزل في شارع أبو وردة في جباليا البلد.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة شنتها قوات الاحتلال على مدرسة يافا شمال شرق مدينة غزة، وفي جنوب مدينة خان يونس، استشهدت امرأة إثر قصف استهدف خيمة تأوي نازحين.

في الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال تدمير المباني واستهدافها في مشروع بيت لاهيا، وأحرقت العديد من المنازل في منطقة أبو الجديان الواقعة بين جباليا ومشروع بيت لاهيا، كما أطلقت المسيرات الحربية نيرانها باتجاه مستشفى كمال عدوان.

من جهة أخرى، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وبلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مما أسفر عن استشهاد 44875 مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 106454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، وسط استمرار صعوبة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.