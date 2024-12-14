جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي يعين فريقا لحماية رئيس الوزراء القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية

عين جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم/ السبت/ فريقا أمنيا لرئيس الوزراء "هان دوك-سو"، الذي تولى منصب القائم بأعمال الرئيس، بعد تصويت الجمعية الوطنية على عزل الرئيس "يون سيوك-يول".

وأضاف جهاز الأمن الرئاسي الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أنه سينسق مع مكتب رئيس الوزراء لوضع البروتوكولات الأمنية المفصلة قبل القيام بمهامه.

وسيحظى "هان" وزوجته بحماية أمنية مكافئة لتلك التي يتم توفيرها للرئيس، بينما ستبقى الترتيبات الأمنية الخاصة بـالرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول دون تغيير، وفقا للقوانين ذات الصلة.

وسيتم تعليق مهام "يون" على الفور بمجرد تسليم قرار العزل إلى مكتبه.