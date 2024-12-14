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السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكثف الحملات المرورية على الطرق للحد من وقوع الحوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (44119) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(652) مخالفة السير بدون تراخيص.
(16) دراجة نارية مخالفة.
(20162) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1220) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(9) مخالفات موقف عشوائى.
(7) مخالفات شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق . 

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية خلال 24 ساعة ضبط 44119 مخالفة مرورية متنوعة وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية