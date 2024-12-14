مزاعم إسرائيلية باستهداف مستودعات ومخازن للأسلحة في سوريا| فيديو

أكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، دانا أبو شمسية، من القدس، أن هناك مزاعم إسرائيلية بشأن الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة في سوريا، مشددة على أن الحديث الآن داخل إسرائيل وهناك تداول لرواية إسرائيلية مغلوطة، وتبرير لكل هذه الهجمات غير المسبوقة على سوريا ليس الوقت الحالي فقط ولكن على مستوى الأشهر الماضية.

وأشارت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي محمد جاد، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه خلال الأشهر الماضية لم تكن الغارات الإسرائيلية مقتصرة على جنوب لبنان أو قطاع غزة ولكن كان للجانب السوري نصيب من هذه الغارات الإسرائيلي، وخاصة أن إسرائيل تزعم بأن الأسلحة كانت تصل إلى حزب الله عن طريق الأراضي السورية من إيران، لذلك إسرائيل في كل مزاعمها تؤكد أنها تستهدف مستودعات مخازن لوضع الأسلحة فيها والمدخرات العسكرية أو مراكز أبحاث.

وأوضحت، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية عنونت في أخبارها أنه تم الاجهاز على الجيش السوري، وكانت تتحدث عن معطيات ما يزيد عن 85% من القدرات العسكرية كان قد تم الاجهاز عليها من الجانب الإسرائيلي.