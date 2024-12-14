ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسرة إحدى المفقودات في حادث انقلاب ميكروباص أسيوط تستعين بغواص محترف للبحث عنها

بعد ٧ ايام من الحادث

فريق هشام الشوبكي
فريق هشام الشوبكي بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعد مرور ٥ ايام علي حادث انقلاب ميكروباص بترعة بحر يوسف بديروط ، ما زالت اسرة شريهان صاحبة الموقف البطولي ، تنتظر خروجها من المياه ، واستعان شقيق شريهان بالغواص المحترف هشام الشوبكي وفريقه للبحث عن شقيقتهم بالمياه ، وعلي الفور ، اعلن الغواص موافقته وقام بالتحرك الفوري لمحافظة أسيوط وفريقه للمساعدة في البحث عن الفقيدة .

IMG_9052
IMG_9052

و شيع امس اهالي الفقيدة دعاء شحاتة الي مثواها الخير عقب العثور عليها بعد ٤ ايام من الحادث ، المأسوي الذي شهدته محافظة أسيوط ،  وهو سقوط سيارة ميكروباص تحمل ركابا من موقف السيارات بديروط والذي يطل علي الترعة مباشرة دون وجود اي حواجز .

وافادت التحريات الاولية ، ان السائق ترك السيارة لتكتمل العدد بالركاب دون اتخاذ اجراءات السلامة لغيارات الوقوف الامن ،مما ادي  اي تحرك السيارة للخلف لتسقط بالترعة وفر هاربا لمدة ساعات ، وعقب ذلك تم ضبطه واحتجازه بالنيابة .واضاف شهود عيان للحادث ، ان من بين المفقودين ، دعاء شحاتة عبدالحميد، 24 عامًا، من بني يحيى، معيدة بكلية التربية في أسيوط، شريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 عامًا، من ديروط الشريف، أنقذت طفلتَيها قبل أن تختفي في المياه ، وحتي الان تم استخراج جثمان دعاء شحاتة ،وحتي الان يتم البحث عن الشهيدة  شريهان والدة الطفلتين التي ألقتهما من نافذة السيارة لأنقاذهم .

استخراج جثمان الشوبكي حادث انقلاب ميكروباص محافظة اسيوط