أسرة إحدى المفقودات في حادث انقلاب ميكروباص أسيوط تستعين بغواص محترف للبحث عنها

بعد مرور ٥ ايام علي حادث انقلاب ميكروباص بترعة بحر يوسف بديروط ، ما زالت اسرة شريهان صاحبة الموقف البطولي ، تنتظر خروجها من المياه ، واستعان شقيق شريهان بالغواص المحترف هشام الشوبكي وفريقه للبحث عن شقيقتهم بالمياه ، وعلي الفور ، اعلن الغواص موافقته وقام بالتحرك الفوري لمحافظة أسيوط وفريقه للمساعدة في البحث عن الفقيدة .

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و شيع امس اهالي الفقيدة دعاء شحاتة الي مثواها الخير عقب العثور عليها بعد ٤ ايام من الحادث ، المأسوي الذي شهدته محافظة أسيوط ، وهو سقوط سيارة ميكروباص تحمل ركابا من موقف السيارات بديروط والذي يطل علي الترعة مباشرة دون وجود اي حواجز .

وافادت التحريات الاولية ، ان السائق ترك السيارة لتكتمل العدد بالركاب دون اتخاذ اجراءات السلامة لغيارات الوقوف الامن ،مما ادي اي تحرك السيارة للخلف لتسقط بالترعة وفر هاربا لمدة ساعات ، وعقب ذلك تم ضبطه واحتجازه بالنيابة .واضاف شهود عيان للحادث ، ان من بين المفقودين ، دعاء شحاتة عبدالحميد، 24 عامًا، من بني يحيى، معيدة بكلية التربية في أسيوط، شريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 عامًا، من ديروط الشريف، أنقذت طفلتَيها قبل أن تختفي في المياه ، وحتي الان تم استخراج جثمان دعاء شحاتة ،وحتي الان يتم البحث عن الشهيدة شريهان والدة الطفلتين التي ألقتهما من نافذة السيارة لأنقاذهم .