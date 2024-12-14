ختام فعاليات دورة إعداد القادة الفوج الخامس عشر بجامعة قناة السويس

اختتمت فعاليات دورة إعداد القادة الفوج الخامس عشر بجامعة قناة السويس، بمشاركة 62 طالبا وطالبة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بإعداد قادة المستقبل من خلال برامج تدريبية متطورة تواكب تحديات العصر، لافتاً إلى أهمية هذه الدورات في تعزيز الثقة والقدرات القيادية لدى الطلاب.

شهد الحفل الختامي الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذي عبر عن فخره بالمستوى المتميز الذي ظهر به المشاركون في الدورة، مشددا على أهمية استثمار المهارات المكتسبة لتحقيق التميز في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

بدوره أوضح الدكتور محمد غنيم أن الدورة قام بتقديمها نخبة من المحاضرين المتميزين، خلال جلسات تدريبية متنوعة، ومنهم الدكتور سمير غنيم، الشيخ أشرف السعيد، الدكتورة عفاف الكومي، القائد سعيد خليفة، والأستاذة أمل رجب.

جاءت الدورة تحت إشراف الدكتورة مناي شاهين وكيل المعهد لشئون الأنشطة ، والدكتور باسم المغربي وكيل المعهد لشئون المقر.

تضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات الهادفة إلى تنمية مهارات القيادة وإعداد الكوادر الطلابية.

وقدم الدكتور باسم المغربي جلسة بعنوان "تطوير الذات والتخطيط للمستقبل"، ناقش فيها أساليب تحديد الأهداف وبناء رؤية واضحة للمستقبل.

كما تناول الدكتور محمد الظواهري في جلسته موضوع "السوشيال ميديا واقتصاد جذب الانتباه"، حيث سلط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع.

وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية، قدم الدكتور أحمد يحيى محاضرة حول "إعداد القادة في ظل التحول الرقمي"، بينما ناقش القائد سعيد خليفة في جلسته موضوع "بناء فريق العمل الفعال"، مع التركيز على استراتيجيات العمل الجماعي الناجح.

فيما قدمت الدكتورة عفاف الكومي محاضرة متميزة بعنوان "أنماط الشخصية"، تبعتها جلسة للدكتور سمير غنيم عن "إعداد السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية"، حيث تم توجيه الطلاب نحو بناء ملفات مهنية قوية. كما تناول الدكتور محمود عسل موضوع "مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار"، بينما اختتم الشيخ محمد ممتاز الجلسات بجلسة حوارية بعنوان "أسئلة وفتاوى"، تفاعل خلالها مع تساؤلات المشاركين.

اختتمت الفعاليات بتوزيع الشهادات على المشاركين، وسط أجواء احتفالية، مع التأكيد على استمرار الجامعة في تقديم برامج تدريبية رائدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.