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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوي في الأسبوع الأخير من الخريف| فيديو

الأرصاد
الأرصاد
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كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية للأسبوع الأخير من فصل الخريف لعام 2024.

وأوضح  القياتي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد في الوقت الحالي تأثير مرتفع جوي أدى إلى استقرار الأجواء بشكل كامل، مع ظهور الشبورة المائية كظاهرة جوية سائدة.

وأضاف  محمود القياتي، أن درجات الحرارة تشهد استقرارًا ملحوظًا طوال اليوم، سواء في النهار أو الليل، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في الطبقات العليا من الجو، مما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض في درجات الحرارة، كما سيصاحب ذلك نشاط في الرياح وهطول أمطار على السواحل الشمالية.


 

توقعات الطقس منخفض جوي درجات الحرارة