ads
السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية و تقليد الأختام الحكومية بالقليوبية

المتهمون
المتهمون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالقليوبية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية جرائم تزوير المحررات الرسمية أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية. 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة – عدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير"- مبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامى" – طابعة - الأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحصها تبين إحتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى). 
بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالقليوبية وزارة الداخلية