ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية و تقليد الأختام الحكومية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالقليوبية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية جرائم تزوير المحررات الرسمية أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة – عدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير"- مبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامى" – طابعة - الأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحصها تبين إحتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

