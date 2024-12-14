إصابة 4 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بالهرم

أصيب 4 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الشيشيني بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الشيشيني بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاروات وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وأبنائها الاثنين وفتاة تحمل جنسية دولة السودان، جري نقل المابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.