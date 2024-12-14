جامعة أسيوط تدعو لحضور المهرجان التقني الأكبر في صعيد مصر " Devfes 24"

تشهد جامعة أسيوط، غدًا الأحد، الموافق 15 من ديسمبر؛ انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان التقني Devfest Assiut '24 أسيوط؛ والذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut)؛ وذلك بالمبنى الإداري بالجامعة، الساعة التاسعة صباحاً، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

تأتي فعاليات المهرجان التقني Devfest'24؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الإصطناعي، ويستمر على مدار يومي ١٥ ،١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م.

وتوفر مجموعة مطوري جوجل "GDG Assiut"؛ التي تنظيم المهرجان التقني الأكبر DevFest Assiut'24؛ الخبراء والمبتكرين في المجالات التكنولوجية المختلفة؛ لاستكشاف الاتجاهات الجديدة في التكنولوجيا وريادة الأعمال، وللإجابة على أسئلة الـ Developers عن طريق speakers مُحترفين في المجالات التكنولوجية المختلفة.

كما توفر DevFest Assuit'24؛ ورش عمل في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وجلسات ريادة الأعمال، كما يتوفر معرض الشركات ومن خلاله يتم توفير Internship، وكذلك فرص العمل، ومسابقة DevHack وجوائز قيمة.

جدير بالذكر؛ الـ DevFest هو اختصار لـ Developers Festival أو مهرجان المطورين، وهو حدث عالمي تستضيفه سنويًا مجموعات مطوري جوجل GDG في مختلف دول العالم.