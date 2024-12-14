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السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بدهس عامل ووفاته في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة .

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.
 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).
 

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة الشروق حادث دهس