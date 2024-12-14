ضبط المتهم بدهس عامل ووفاته في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت، من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة .

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).



بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.