أفاد إعلام فلسطيني، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وفي سياق متصل، استشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم السبت جراء القصف المستمر من قبل الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد أربعة من أفراد عائلة سعد الله نتيجة قصف الاحتلال لمنزلهم في جباليا النزلة، فيما أصيب مواطنان آخران جراء غارة استهدفت منزلًا في شارع أبو وردة في جباليا البلد، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على مدرسة يافا شمال شرق مدينة غزة، وفي جنوب خان يونس، استشهدت مواطنة إثر قصف الاحتلال لخيمة تأوي نازحين.

في سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال في تدمير المباني واستهدافها في مشروع بيت لاهيا، إضافة إلى إحراق عشرات المنازل في منطقة أبو الجديان بين جباليا والمشروع، كما استهدفت مسيرات الاحتلال مستشفى كمال عدوان.

من جهة أخرى، أطلقت المدفعية الاحتلالية قذائف على حي الصبرة جنوب غزة، وبلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، ومخيمي المغازي والنصيرات في وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 44875 مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106454 آخرين، هذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بينما تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.