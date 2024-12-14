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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في مونتريال الى 38 حالة

جدري القرود
جدري القرود
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 ذكرت صحيفة "لودوفوار" الكندية، اليوم السبت، أن حالات الإصابة بمرض جدري القرود أرتفعت بمونتريال إلى 38 حالة.
وأوضحت الصحيفة أن جميع الحالات المبلغ عنها حاليا في مونتريال مرتبطة بالفرع الحيوي 2ب، وليس بالفرع 1ب، المسؤول عن الوباء في الأشهر الأخيرة في أفريقيا.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور جوليان جيتلمان، المسئول الطبي بقطاع الأمراض المنقولة جنسيًا والأمراض المنقولة بالدم في مديرية الصحة العامة الإقليمية في مونتريال أن "معظم الحالات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا لم يتم تطعيمها بشكل كافٍ" ولم يتلق أكثر من نصف المصابين بالمرض أي جرعات من اللقاح، و18% فقط حصلوا على جرعة واحدة للحماية بشكل جيد ضد الفيروس، يوصى بتلقي جرعتين من اللقاح، بفارق أربعة أسابيع على الأقل.
ومنذ بدء حملة التطعيم في عام 2022، تلقى 19،177 من سكان مونتريال جرعة أولى من اللقاح وتلقى 10،494 جرعة ثانية.

جدري القرود مونتريال كندا