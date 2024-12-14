ضبط 985 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 985 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى و تحرير 443 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

الملصق الإلكتروني للسيارات هو نظام حديث تم تطبيقه في مصر لتحديث نظم المرور وتسهيل العديد من الإجراءات.

تكشف البوابة نيوز خلال السطور التالية أهم فوائد الملصق الاليكتروني..

مكافحة سرقة السيارات: يتم تسجيل بيانات السيارة في شريحة إلكترونية داخل الملصق، مما يسمح بتتبعها بسهولة في حال السرقة.



رفع معدلات الضبط: يساهم الملصق في زيادة فرص ضبط السيارات المسروقة وتحديد مكانها بدقة.



حصر الكثافات المرورية: تساعد البيانات التي يجمعها الملصق في تحديد المناطق التي تشهد ازدحامًا مروريًا، مما يسمح باتخاذ إجراءات لتخفيفها.



تسهيل إدارة المرور: يوفر الملصق معلومات دقيقة تساعد في إدارة حركة المرور بشكل أكثر كفاءة.



تسجيل المخالفات: يتم تسجيل المخالفات المرورية بشكل إلكتروني، مما يزيد من الشفافية ويقلل من التلاعب.



ضبط المخالفات: يساهم الملصق في ضبط المخالفات المرورية المختلفة، مثل تجاوز السرعة أو عدم التقيد بإشارات المرور.



قاعدة بيانات مركزية: يتم تخزين بيانات السيارات في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل الوصول إليها عند الحاجة.

إحصائيات دقيقة: يمكن الحصول على إحصائيات دقيقة حول عدد السيارات، أنواعها، ومسارات حركتها.

الاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يمكن استخدام الملصق الإلكتروني للاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمركبات، مثل تجديد التراخيص.



تسهيل الإجراءات: يقلل الملصق من الروتين الإداري ويختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

باختصار، الملصق الإلكتروني للسيارات يمثل نقلة نوعية في مجال المرور في مصر، حيث يساهم في زيادة الأمن والأمان، وتنظيم حركة المرور، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.