تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لعلاج القدم السكري.. ندوة بجامعة قناة السويس

عقدت جامعة قناة السويس ندوة علمية متميزة لمناقشة أحدث تقنيات الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد ودورها في علاج قرح القدم السكري، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والذي شهد الندوة، إلى جانب عدد من أساتذة الأوعية الدموية، والجراحة العامة، والتجميل.

استضافت الندوة اللواء طبيب عصام القاضي من المستشفى الجوي التخصصي للقوات المسلحة، الذي قدم محاضرة شاملة استعرض خلالها دور الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد في تحسين علاج قرح القدم السكري.

وأوضح القاضي كيفية استخدام الجهاز الكوري الصنع، الذي يعتمد على تصوير القرح بالكاميرات ثلاثية الأبعاد وتحويلها إلى بيانات رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أنسجة حية مأخوذة من دهون المريض تُستخدم لعلاج القرح المستديمة.

وخلال الندوة، تم استعراض إمكانيات الطابعة الحيوية في تحسين حالات مرضى القدم السكري بشكل أسرع، مما يقلل من العبء المادي والزمني على المرضى.

وأشار الحاضرون إلى أن التقنية تمثل طفرة طبية بتقديمها حلولًا مستدامة لعلاج الحالات المزمنة.

كما ناقش الدكتور ناصر مندور إمكانية إقامة عيادة متخصصة لعلاج القدم السكري داخل مستشفيات جامعة قناة السويس باستخدام الطابعة الحيوية، بالتعاون مع الشركة الكورية المصنعة.

وأكد على أهمية إدراج هذه التقنية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يدعم المرضى ويخفف من الأعباء الصحية عليهم.

وأكد الدكتور أحمد أنور أن الندوة شهدت تفاعلا علميا مكثفا، حيث ناقش الحاضرون من أساتذة الأقسام المتخصصة إمكانيات التقنية ومدى فعاليتها في تحسين نتائج العلاج.

استمر النقاش لأكثر من ساعتين، تخلله استعراض حالات عملية عُولجت باستخدام الطابعة، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتطوير التطبيقات الطبية لهذه التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تؤكد على التزام جامعة قناة السويس ومستشفياتها بتقديم أحدث الحلول العلاجية، وتعزيز الابتكار الطبي، في سبيل تحسين الرعاية الصحية للمرضى، خاصة في الحالات المزمنة كمرضى القدم السكري.