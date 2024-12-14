رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يصلان إلى أسوان لافتتاح محطة أبيدوس

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى محافظة أسوان لافتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية .

كما يشارك في الافتتاح عدد المسؤولين بالدولة وقيادات وزارة الكهرباء على رأسهم المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة والمهندسة منى رزق رئيس شركة النقل والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة و بحضور محافظ أسوان.



ومن المقرر أن يتم إضافة 560 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء، بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل الاعتماد على الوقود.

يذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان، هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، بواقع 500 ميجا وات لمزرعة آمونت للرياح، و 560 ميجا وات لمحطة أبيدوس.

ومن جانبها، أكدت الشركة الإماراتية المنفذة للمشروع أنه من المفترض أن يوفر مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان الطاقة الكهربائية النظيفة لنحو 256 ألف منزل.

وتقع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية على مساحة 10 آلاف متر مربع من صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان وتعتبر أحد المشروعات القومية مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خطة الدولة لإضافة 4500 من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 لعدم الاضطرار للجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.

وتعتبر محطة أبيدوس جزءًا من استراتيجية مصر في تعزيز الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري (الفحم والنفط) ومصادر الطاقة التقليدية، وتهدف الحكومة إلى استخدام الطاقات المتجددة لتوليد حوالي 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

يذكر أنه تم ربط قدرة محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء في شهر أكتوبر الماضي وذلك بعد قيام الشركة المنفذة للمحطة بإجراء كافة اختبارات الربط التي تمت جميعها بنجاح.