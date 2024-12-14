لإعلانه الأحكام العرفية.. برلمان كوريا الجنوبية يوافق على عزل الرئيس

وافق البرلمان في كوريا الجنوبية على قرار عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك على خلفية إصداره قراراً بإعلان الأحكام العرفية.

يُعتبر يون سوك يول ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يُعزل من منصبه، بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي تم عزلها في عام 2017.



وكان المقترح الأول لعزل يون قد أُلغِي يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة مقاطعة أغلب نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، لعملية التصويت، وفقاً لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وحتى الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".

تقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بالتعاون مع خمسة أحزاب معارضة صغيرة أخرى، يوم الخميس بمقترح لعزل الرئيس، وعُرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي.

وقالت الأحزاب، إن إعلان يون للأحكام العرفية يشكل انتهاكاً للدستور والقوانين الأخرى.

وفي الفترة الأخيرة، أضيفت إلى المقترح مزاعم تشير إلى أن قوات الأحكام العرفية والشرطة، بتوجيه من الرئيس، حاولت اعتقال بعض المشرعين.