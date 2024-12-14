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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بهاء سلطان يشارك الجمهور أغنية "أنا من غيرك" من حفل الكويت.. فيديو

بهاء سلطان
بهاء سلطان
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شارك المطرب بهاء سلطان جمهوره أغنية "أنا من غيرك"، والتي تألق في غنائها بحفله بدولة الكويت.

منشور المطرب بهاء سلطان 

ونشر المطرب بهاء سلطان على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له من حفل الكويت، ليشارك به جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/DDids03olWf/?igsh=NzBoc2hoYXU1YXho

وعلق المطرب بهاء سلطان على الفيديو "أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، أنا من غيرك لايف لأول مرة من حفل موسم الكويت".

تألق المطرب بهاء سلطان بعدد كبير من أغانيه، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحفل، الذي تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن أغنية "أنا من غيرك"، هي الأغنية الدعائية لفيلم "الهوى سلطان"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها داخل أحداث الفيلم.

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