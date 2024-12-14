البرلمان الكوري الجنوبي يبدأ الجلسة الثانية للتصويت على عزل "يون"

بدأ البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم السبت، جلسة تصويت ثانية على مذكرة لعزل رئيس البلاد يون سوك-يول، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وأحدثت انقسامًا في حزبه، وعرضت ولايته الرئاسية للخطر، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وجرى التراجع عن مسعى "يون" لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، بعد ست ساعات فقط، على خلفية اضطرابات شهدتها كوريا الجنوبية، حيث تجاوز نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة؛ للتصويت ضد المرسوم، الأمر الذي دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالة الرئيس بسبب اتهامه بانتهاك القانون، بحسب وكالة "رويترز".