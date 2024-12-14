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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الأمن القومي الأمريكي: اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة

جيك سوليفان مستشار
جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي
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أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم السبت، اقتراب التوصل إلى صفقة في غزة، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال سوليفان: "أدركت حماس ضياع حلفائها وباتت إسرائيل منفتحة على صفقة، بعد تدمير قدرات الحركة والقضاء على قياداتها"، بحسب قناة 13 الإسرائيلية.

وتابع: "لقد باتت إيران ضعيفة ومشتتة بعد خسارة نظام بشار الأسد في سوريا وقدرات حزب الله".

وأشار إلى "ضعف أعداء الولايات المتحدة من دون أن تنجر واشنطن إلى حرب شاملة في المنطقة"، مشددًا على أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان ألا تحصل إيران على السلاح النووي".

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي صفقة في غزة