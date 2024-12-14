معهد التخطيط القومي يطلق الدبلوم المهني للعاملين بقصور الثقافة

أطلق معهد التخطيط القومي الدبلوم المهني " إعداد القادة الثقافيين" لـ 27 متدرباً من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر 2024، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وذلك بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، دكتور منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، أن البرنامج التدريبي يساهم في تعريف المشاركين بمفاهيم التفكير والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي و أدواتهم، ويحدد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، وكذلك إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطوير المؤسسي باستخدام المناهج العلمية، فضلاً عن إدراك أهمية دور القائد في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي وادارة التغيير.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور، تتمثل في التفكير الاستراتيجي وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة، مفهوم ومستويات وأدوات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، فضلاً عن دور القيادة الفعالة في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

وفى السياق ذاته صرحت د. منال علام، أن الدبلوم يهدف إلى إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني من العاملين بالهيئة، وتطوير مهاراتهم لتحقيق رؤية ثقافية شاملة تتناسب مع متطلبات العصر. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي ينفذ بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد.