مسئول أمريكي يدعو لحذف "تيك توك" من متاجر التطبيقات استعدادا لحظره في يناير المقبل

أكد رئيس اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب الأمريكي النائب جون مولينار، أنه يتعين على الرؤساء التنفيذيين لشركة "ألفابت" الاستعداد لإزالة تطبيق "تيك توك" من متاجرهم الأمريكية اعتبارًا من 19 يناير المقبل.

ودعا مولينار - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ - إلى ضرورة أن يقوم الرئيس التنفيذي لتطبيق "تيك توك" شو زي تشيو، ببيع التطبيق، وذلك بالتزامن مع دعوة من النائب الديمقراطي البارز في اللجنة راجا كريشنامورثي.

يأتي هذا التصريح بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية الأسبوع الماضي قانونًا يفرض على شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، سحب استثماراتها في الولايات المتحدة، وإلا فإنها ستواجه حظرًا.

وأصبح "تيك توك" منصة رقمية رئيسية في الولايات المتحدة، حيث يستخدم من قبل حوالي 170 مليون شخص، خاصة بين الشباب الذين يفضلون محتوى الفيديو القصير.

وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات من "أبل" أو "ألفابت" أو تيك توك بشأن هذه التطورات.. ومع ذلك، قدمت كل من "بايت دانس" و"تيك توك"، يوم الاثنين الماضي، طلبًا طارئًا لدى المحكمة لوقف تنفيذ القانون مؤقتًا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأمريكية.