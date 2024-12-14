إصابة رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة ونقلها إلى مستشفى في لوكمسبورج

أصيبت رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، بجروح خلال زيارة إلى لوكسمبورج، لإحياء ذكرى إحدى معارك الحرب العالمية الثانية الحاسمة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسمها إيان كراجر - في بيان - إن "النائبة الديمقراطية البالغة من العمر 84 عاما كانت في الدوقية الكبرى مع وفد برلماني من الحزبين للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة الثغرة"، مضيفا أن "رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي، أصيبت أثناء قيامها بمهمة رسمية وتم نقلها إلى المستشفى للتقييم".

وذكرت شبكة /أر تى أل/ اللوكسمبورجية - نقلا عن مصادر لم تسمها ـ أن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة تعرضت للسقوط أثناء لقاء مع الدوق الأكبر في قصر مدينة لوكسمبورج".

واستقالت بيلوسي - أحد أكثر الديمقراطيين نفوذا في الولايات المتحدة، وأول امرأة تتولى منصب رئيس مجلس النواب - من منصبها في العام الماضي بعد ولايتها الثانية في المنصب.