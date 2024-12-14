اليوم.. ليفربول في مهمة سهلة أمام فولهام وصلاح يتطلع للإنفراد بصدارة هدافي البريميرليج

يبحث فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي للابتعاد بالصدارة عن اقرب منافسية عندما يستضيف نظيره فولهام، اليوم السبت على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وكان ليفربول تعادل في الجولة الماضية مع مضيفه نيوكاسل يونايتد ولكن الريدز مازال في صدارة جدول ترتيب الدوري وسط ملاحقة قوية من من تشيلسي الوصيف.

كما يتطلع النجم المصري محمد صلاح لمواصلة كتابة التاريخ وهز الشباك لتحقيق أرقاما قياسية إلى جانب المنافسة على هداف الدوري حيث يمتلك “مو” 13 هدفا يتقاسم بها صدارة هدافي البريميرليج مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ترتيب ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 35 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الوصيف، كما يمتلك الريدز مباراة مؤجلة أمام إيفرتون من الجولة الماضية.

ويسعى آرني سلوت ورجاله لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق مع المنافسين أو الحفاظ عليه، لاستعادة لقب البريميرليج الغائب عن خزائنه منذ 3 مواسم.

ويحتل فريق فولهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، ويطمح لنتيجة إيجابية تجعله يتقدم لمزاحمة فرق المقدمة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وفولها في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت السعودية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 على ملعب آنفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط حصريا وستقوم بنقل مباراة ليفربول وفولهام على قناة beIN Sports HD 1.

محمد صلاح يحصد 3 جوائز في يومين

حصد النجم المصري محمد صلاح، جائزة جديدة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، ليواصل اصطياده للجوائز خلال الموسم الجاري 2024-2025.

أضاف محمد صلاح جائزة جديدة لخزانته، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي.

تفوق صلاح على زملائه كويمين كيلهير وكودي جاكبو في المنافسة على جائزة لاعب الشهر في ليفربول، ليحتل الثنائي المركزين الثاني والثالث خلف الفرعون المصري.

بذلك، حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثالثة هذا الموسم، كما إنه ظفر بالجائزة الثالثة خلال يومين، حيث توج أمس الخميس بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن الشهر الماضي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر، صباح اليوم الجمعة.

عقب حصوله على الجائزة، قال محمد صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: «بالطبع سعيد بفوزي بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، أعلم أنني فزت بها عدة مرات من قبل، لكن الأهم أن الفريق يحقق الانتصارات».