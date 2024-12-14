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السبت 14 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: تدمير 37 طائرة مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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 دمرت منظومة الدفاع الجوى الروسي، اليوم السبت، 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" - " حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 37 طائرة أوكرانية مسيرة".
وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 12 مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك وإقليم كراسنودار، و17 مسيرة فوق بريانسك، و5 فوق أوريول، وواحدة فوق بحر آزوف.

طائرة مسيرة روسيا الاتحادية كورسك منظومة الدفاع الجوى الروسي